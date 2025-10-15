Daniel Skerl do najboljšega rezultata v seriji World Tour

Openski kolesar Daniel Skerl (Bahrain Victorious) je zasedel četrto mesto v 2. etapi dirke po Guangšiju na Kitajskem in s tem dosegel svoj najboljši rezultat v svetovni seriji World Tour. Tako kot v uvodni etapi je bil v sprintu glavnine najboljši 19-letni Francoz Paul Magnier (Soudal Quick-Step), pred Skerla pa sta se uvrstila še drugouvrščeni Čeh Pavel Bittner (Team Picnic PostNL) in tretjeuvrščeni Poljak Stanislaw Aniolkowski (Cofidis).

Dvaindvajsetletni Skerl, ki je v uvodni etapi zasedel 43. mesto, potem ko se je 400 metrov pred ciljem za las izognil padcu, v letošnji sezoni prvič nastopa na najvišji ravni. Doslej je bil njegov najboljši izid 7. mesto v šesti etapi dirke po ZAE sredi februarja, nase pa je opozoril tudi na spomeniku Pariz-Roubaix, na katerem je ob debiju zasedel 114. mesto. Dirka po Gaungšiju je zadnja preizkušnja letošnje sezone v svetovni seriji.