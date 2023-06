Daniel Skerl gre na Giro Next Gen

Iz Piemonta v (domači) Trst. Konec tedna, bolj natančno v nedeljo, se bo v kraju Agliè v Piemontu s kronometrom začela kolesarska dirka po Italiji za mlade kolesarje v starostni skupini U23, ki so jo poimenovali Giro Next Gen. Na prestižni dirki za mlade kolesarske upe bo nastopil tudi openski kolesar videmskega kluba Cycling Team Friuli Victorius Daniel Skerl. Skupno bo na enotedenskem Giru Next Gen tekmovalo 35 kolesarskih ekip, vsaka bo štela po pet kolesarjev. Sedemnajst ekip je italijanskih, osemnajst pa iz tujine. Glavni organizator je RCS Sport skupaj z državno kolesarsko zvezo in pod pokroviteljstvom italijanskega ministrstva za šport in mlade.

Dvajsetletni Daniel Skerl, ki je letos slavil zmago na treh dirkah, se bo lahko z najboljšimi vrstniki pomeril na različnih težavnostih preizkušnjah. Prvi dan, v nedeljo, bo na sporedu kronometer, ki bo dolg 9,4 kilometra. Ponedeljkova druga etapa bo kolesarje peljala od kraja San Francesco al Campo do Cherasca in bo dolga 151 kilometrov. Tudi tretji dan bodo morali kolesarji potiskati na pedale skoraj 150 kilometrov, bolj natančno 146. Iz Priocce bodo kolesarili do Magente. Četrta etapa bo gorska, saj bo cilj po 118 prevoženih kilometrih na prelazu Stelvio, ki je s svojimi 2757 m nadmorske višine najvišji asfaltirani gorski prelaz v vzhodnih Alpah in drugi najvišji v celotnih Alpah. Peta etapa bo iz Cesana Maderna do Manerbe del Garda (154 km), na jugozahodni obali Gardskega jezera. Dan kasneje bo sledila etapa iz kraja Pergine Valsugana - Povegliano (166 km). V soboto, 17. junija, se bodo iz kraja Possagno peljali do Pian del Cansiglio na meji med Venetom in Furlanijo - Julijsko krajino. Pred tem se bodo povzpeli na Nevegal in Malgo Cate. Ta bo s 175 kilometri najdaljša etapa letošnjega Gira Next Gen. Zadnja etapa, ki bo v nedeljo, 18. junija, pa bo iz Tavagnacca do Trsta, kjer bodo nagradili zmagovalca Gira 2023. V zadnji etapi bo na sporedu vzpon na Debelo grižo ter spust v Martinščino, Zagraj, Ronke in Tržič. Kolesarji se bodo nato peljali po Krasu mimo Nabrežine, Proseka, kjer se bodo po Furlanski cesti spustili do Trsta. Cilj bo na nabrežju pred Velikim trgom.

