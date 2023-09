Daniel Skerl spet v »top 5«

Kolesar ekipe CTF Victorious Daniel Skerl je v četrti etapi dirke po Slovaški ponovil rezultat izpred dveh dni in spet zasedel visoko peto mesto. Zmagovalec današnje preizkušnje od Prievidze do Nitre (149 km) je bil Belgijec Tim Merlier (Soudal Quick-Step), ki je bil najhitrejši že v sprintu druge etape. Skerl se je v sprintu glavnine spet izkazal in bil na petem mestu tudi najboljši med kolesarji starostne skupine U23. V točkovnem seštevku se je povzpel na 10. mesto.

V skupnem seštevku dirke je vodstvo zadržal Francoz Remi Cavagna (Soudal Quick-Step), ki ima pred Švicarjem Stefanom Küngom 2:17 minute prednosti. Dirka po Slovaški (Okolo Slovenska) se bo zaključila jutri z zadnjo etapo med mestoma Hlohovec in Puchov (183,5 km).