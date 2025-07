Davide Moretti prva okrepitev za Pallacanestro Trieste

Davide Moretti je prva okrepitev kluba Pallacanestro Trieste za sezono 2025/26. Gre za 27-letnega košarkarja, ki igra tako na položaju organizatorja igre kot na položaju branilca. Moretti je v minuli sezoni nastopal v dresu beneškega Reyerja, pred tem pa igral za Varese, Pesaro in milanski Armani, s katerim je v sezoni 2020/21 osvojil italijanski superpokal in italijanski pokal. V A-ligi je debitrial leta 2014 s Pistoio. Sledili sta dve sezoni v A2-ligi v Trevisu, nato pa še skok čez lužo, saj se je Moretti med letoma 2017 in 2020 kalil v severnoameriški univerzitetni ligi NCAA v dresu moštva Texas Tech University.

Po besedah generalnega direktorja kluba Pallacanestro Trieste Michaela Arcierija bo Moretti dvignil kakovost napada tržaške ekipe, ki bo v prihajajoči sezoni nastopala tudi v Fibini ligi prvakov (BCL). Prispeval bo tudi svoje mednarodne izkušnje, saj je z Reyerjem nastopil v evropskem pokalu (EuroCup).