Denver poražen, Vlatko Čančar v prvi peterki

Košarkarji Denver Nuggets so v severnoameriški ligi NBA izgubili proti Milwaukee Bucks z 99:107, pri čemer je slovenski košarkar Vlatko Čančar prvič v sezoni odigral v prvi peterki. Na 106 odigranih tekmah v NBA je Primorec četrtič začel dvoboj. Odigral je slabih 20 minut, prispeval pa je devet točk, štiri skoke in tri podaje. Izgubil je tudi tri žoge, zadel pa tri od petih metov iz igre, od tega eno trojko. Pri Denverju se je poznala odsotnost Nikole Jokića in Jamala Murrayja, najboljši je bil Aaron Gordon s 26 točkami in 14 skoki.