Denver povedel v finalu zahodne konference

Košarkarji moštva Denver Nuggats so na prvi tekmi finala zahodne konference severnoameriške lige NBA ugnali Los Angeles Lakers s 132:126. Kljub vodstvu z 21 točkami v tretji četrtini so se v zadnji minuti tresli za zmago, saj so se gostitelji približali na tri točke zaostanka.

Pri zmagovalcih je Nikola Jokić, MVP lige v zadnjih dveh sezonah, dosegel kar 34 točk, neverjetnih 21 skokov in 14 podaj ter dosegel šesti trojni dvojček v končnici. Kar 31 točk je dodal Jamal Murray in 21 Kentavious Caldwell-Pope. Slovenec Vlatko Čančar v dresu ekipe iz Kolorada ni dobil priložnosti.

Na nasprotni strani je s 40 točkami in 10 skoki blestel Anthony Davis, LeBron James je dosegel 26 točk in 12 skokov, Austin Reaves pa 23 točk.

Moštvi igrata na štiri zmage. Nazadnje sta se v konferenčnem finalu merili leta 2020, boljši pa je bil Los Angeles, ki je takrat osvojil svoj rekordni 17. naslov.

V finalu vzhoda igrata Miami in Boston, prva tekma pa bo na sporedu v noči na četrtek po slovenskem času.