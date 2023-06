Denver vse bližji šampionskemu prstanu

Košarkarji Denver Nuggets so le še zmago oddaljeni od prvega naslova prvaka severnoameriške lige NBA. Na četrti tekmi so v gosteh premagali Miami Heat s 108:95. Serija, v kateri so zlata zrna povedla s 3:1, se zdaj seli v Denver, kjer bo peta in morebiti že zadnja tekma na sporedu v noči s ponedeljka na torek.

Prva zvezdnika Nuggets, Nikola Jokić in Jamal Murray tokrat nista tako izstopala kot na prejšnji tekmi (skupaj 66 točk), a sta imela izdatno pomoč ostalih košarkarjev.

Blestel je predvsem Aaron Gordon, ki je zadel 11 od 15 metov iz igre in se ustavil pri 27 točkah. Ob tem je zbral še sedem skokov in šest podaj. Jokić je tokrat ostal brez trojnega dvojčka. Ob težavah z osebnimi napakami je kljub vsemu dosegel 23 točk, 12 skokov ter po trikrat ukradel žogo in blokiral tekmece.

Murray pa je postal prvi košarkar, ki je na svojih prvih štirih tekmah finala zbral po najmanj deset podaj. Tokrat se je ustavil pri 12, ob tem pa dosegel še 15 točk (5:17 iz igre), prav tako ni izgubil niti ene žoge. Bruce Brown je s klopi dosegel 21 točk.

Vlatko Čančar, ki bi lahko postal četrti Slovenec s šampionskim prstanom, ni stopil na parket dvorane v Miamiju.