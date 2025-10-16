Derbi v D-ligi osvojila Soča, poraz Zaleta in zmaga SloVolleyja

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB – Tarcento 0:3 (13:25, 16:25, 18:25)

Zalet ZKB: Vattovaz 1, Kovačič 9, Ciuch 10, Brandstetter 8, Kalin 5, Skerk 1, Bezin (L1), Briscech (L2), Grilanc, Močnik, Ban, Marion. Trenerka: Vattovaz

Zalet ZKB je včeraj gladko izgubil proti Tarcentu, ki velja za enega od favoritov prvenstva, s predstavo pa vsekakor ni razočaral. Nasprotnice so bile zelo močne in visoke igralke, ki so se izkazale predvsem s servisom in blokom, česar so se zaletovke na začetku tekme nekoliko ustrašile in gladko izgubile prvi niz.

Nato so ujele ritem nasprotnic in jim bile do polovice niza enakovredne, nakar je na servis v obeh nizih prišla izjemno močna serverka, ki je poskrbela za neulovljivo prednost gostujočih odbojkaric.

»One so bile favoritke, niso to tekme, ki jih moramo zmagati za to, da dosežemo obstanek,« je komentirala trenerka Demi Vattovaz, ki je bila vsekakor zadovoljna z igro, ki so jo prikazale. »Bil je lep test, a nasprotnice so bile močnejše. S pristopom svojih igralk sem zadovoljna, ker je vsaka skušala narediti čim več, s to tekmo pa smo tudi videle, kje se lahko še izboljšamo,« je še dejala.

MOŠKA C-LIGA

Pordenone Volley – SloVolley ZKB 1:3 (25:22, 15:25, 15:25, 9:25)

SloVolley ZKB: Bensa 3, Terpin 8, Komjanc 12, Jerič 1, Sutter 10, Bulfon 25, Margarito (L), Dessanti (L), Micali 3, Castellani 0, Vremec, Vattovaz. Trener: Peterlin

SloVolley ZKB se z gostovanja v Pordenonu vrača z vsemi tremi točkami. Prvi set je izgubil, za kar je bil kriv »katastrofalen sprejem«, kot ga je poimenoval trener Ambrož Peterlin. Ves prvi set so zaostajali za približno sedem točk, potem pa se jim je uspelo v končnici seta približati nasprotnikom, a jim seta vseeno ni uspelo osvojiti.

Od drugega niza dalje so odbojkarji SloVolleyja izboljšali sprejem in se od nasprotnikov v vseh treh nizih odlepili že pred 10. točko. S tem so tudi zaigrali bolj sproščeno in brez večjih težav osvojili tekmo proti sicer zahtevnemu nasprotniku.

»Nekaj pasti je bilo v tej tekmi, saj smo morali med tednom priti na za C-ligo daljše gostovanje, a smo se po prvem setu zbudili in izboljšali sprejem in tako je bilo vse lažje,« je po tekmi komentiral Peterlin.

ŽENSKA D-LIGA

Soča Lokanda Devetak ZKB – Zalet 3:0 (25:18, 25:11, 26:24)

Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 15, Tosolini 10, Menis 10, Piva 8, Cotič 3, Paulin 3, A. Berzacola A 3, L. Berzacola 0, D’Amelio (L), Coco, Buna. Trener: Orel

Zalet: Luxa 1, Rapotec 5, Gulich 11, Lakovič 2, Olivotti 5, Regent 1, Oberdan 0, Gargiuolo (L), Movio (L), Karadzic 0, Pellizzari, Šterling, Dandri. Trener: Bosich