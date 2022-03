Derbi Vesni, Zarja v četrtfinale

NOGOMET

2. AMATERSKA LIGA – Zaostala tekma

Breg – Vesna 1:2 (1:2)

Strelci: 14. Crasnich, 18. avtogol, 28. Delvecchio

Breg: Blasevich, Calabrese, Delvecchio, Marchetti, Andreassi, Jan Čermelj, Maselli, Marchio, Abatangelo (G. Cermelj), Danieli (M. D'Alesio), Valentinuzzi (Madrussani). Trener: Quagliariello.

Vesna. Bombardieri, Colja, Renar, Veronesi, Vidoni, Košuta, Favone, Crasnich (Vaccaro, Martini), K. Vidali, Giovannini, Brec. Trener: Venanzi.

Zaostalo tekmo 2. amaterske lige med Bregom in Vesno v Dolini so osvojili nogometaši kriškega društva, ki so slavili zmago z 2:1. Vsi trije goli so padli v prvem polčasu. Vesna je nekoliko nepričakovano povedla z mladim Crasnichem in že nekaj minut kasneje je bil izid 0:2, saj je Jan Čermelj nesrečno preusmeril žogo v svojo mrežo. Breg je reagiral in je pred koncem polčasa uspel zmanjšati zaostanek. V drugem polčasu so domačini pritisnili na plin, Vesna pa se je urejeno branila in je nato uspela odnesti domov vse tri točke. V nedeljo bodo kriške lastovke igrale v gosteh proti Muglii. Breg pa bo prost.

POKAL 1. AMATERSKE LIGE – Osmina finala

Fiumicello – Zarja 0:1 (0:1)

Sttrelec: 35. Cepar

Zarja: Flego, Cufar, Spadari, Cottiga, Zucca, Matuchina, D. Barnobi, Lombnisani, M. Barnobi (Mattera), Fabris, Cepar. Trener: Ravalico.

Zarja se je s tesno zmago v gosteh v Fiumicellu uvrstila v četrtfinale deželnega pokala 1. amaterske lige. Četrtfinale pokala bo na sporedu v sredo, 30. marca. V prvenstvu bo Zarja v nedeljo gostila Gradisco.