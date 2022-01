Deveterica deželnih olimpijcev

Na zimske olimpijske igre v Peking bo odpotovalo 118 italijanskih (in južnotirolskih) športnikov. Športnic bo 46 (39 %). Pred štirimi le v južnokorejski Pjongčang odpotovalo 122 »azzurrov«. Iz naše dežele bo italijanski dres obleklo devet športnikov. Ti so: Lisa Vittozzi (biathlon), Davide Graz, Martina Di Centa in Cristina Pittin (smučarski tek), Alessandro Pittin in Raffaele Buzzi (nordijska kombinacija), Lara Della Mea (alpsko smučanje) ter Giada Andreutti in Mattia Variola (bob). V ekipi boba bo na rezervni klopi sedel Costantino Ughi).Lisa Vitozzi, letnik 1995, doma iz Plodna (Sappada), je na zimskih olimpijskih igrah nastopila tudi pred štirimi leti v Južno Koreji, kjer je osvojila bronasto kolajno v mešani štafeti. Olimpijsko kolajno ima tudi skoraj dvaintridesetletni nordijski kombinatorec Alessandro Pittin (doma iz Cercinventa). V Vancouvru v Kanadi je kot prvi Italijan v tej športni disciplini osvojil olimpijski bron. Z njim bo tekmoval tudi Raffaele Buzzi (letnik 1995, doma s Trbiža). Prav tako je doma s Trbiža smučarka Lara Della Mea, ki je največji uspeh doživela na svetovnem prvenstvu v Areju na Švedskem, kjer je osvojila bronasto kolajno v ekipnem tekmovanju (team event). Smučarski tekač Davide Graz (letnik 2000) je doma iz Plodna. Bolj znan je priimek Martine Di Centa (iz Paluzze), ki bo prav tako tekmovala v smučarskem teku, podobno kot njen oče Giorgio in teta Manuela. Tekačica je tudi Cristina Pittin (1998), stanuje v kraju Maranzanis pri Comegliansu. Zanimiva je zgodba Giade Andreutti (letnik 1995, doma iz kraja San Daniele del Friuli), ki je članica ekipa boba od leta 2018. Pred tem je bila Giada odlična metalka diska (nastopila na atletskem evropskem prvenstvu U23 in na sredozemskih igrah). 26-letni Mattia Variola pa je doma iz kraja Sesto Reghena pri Pordenonu. Tudi »rezerva«, Pordenončan Costantino Ughi je bil pred tem atlet.

Na celotnem seznamu, gled spodaj, ni le sedmih smučarjev. O njih bo odločal torkov nočni slalom v Schladmingu.

BIATHLON (10) – Moški (5): Didier Bionaz, Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dominik Windisch. Ženske (5): Michela Carrara, Samuela Comola, Federica Sanfilippo, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer.

BOB (9) – Moški (8): Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea, Josè Delmas Obou, Alex Pagnini, Mattia Variola, Alex Verginer. Ženske (1): Giada Andreutti.

NORDIJSKA KOMBINACIJA (4) – Moški: Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa.

SMUČANJE PROSTEGA SLOGA (5) – Moški (2): Simone Deromedis, Leonardo Donaggio. Ženske (3): Silvia Bertagna, Lucrezia Fantelli, Jole Galli.

SMUČARSKI SKOKI (2) – Moški (1): Giovanni Bresadola. Ženske (1): Jessica Malsiner.

ALPSKO SMUČANJE (16) – Moški (7): seznam bo znan v sredo zvečer. Ženske (9): Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Anita Gulli, Francesca Marsaglia.

SMUČARSKI TEK (12) – Moški (6): Francesco De Fabiani, Davide Graz, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura. Ženske (6): Anna Comarella, Martina Di Centa, Caterina Ganz, Greta Laurent, Cristina Pittin, Lucia Scardoni.

SKELETON (3) – Moški (2): Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari. Ženske (1): Valentina Margaglio.

SANKANJE (8) – Moški (5): Leon Felderer, Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Simon Kainzwaldner, Emanuel Rieder. Ženske (3): Verena Hofer, Andrea Voetter, Nina Zoeggeler.

DESKANJE NA SNEGU (17) – Moški (11): Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Filippo Ferrari, Roland Fischnaller, Lorenzo Gennero, Emiliano Lauzi, Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Louis Philip Vito III. Ženske (6): Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Lucia Dalmasso, Francesca Gallina, Michela Moioli, Nadya Ochner.

CURLING (6) – Moški (5): Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Simone Gonin, Amos Mosaner, Joel Thierry Retornaz. Ženske (1): Stefania Constantini.

UMETNOSTNO DRSANJE (9) – Moški (5): Filippo Ambrosini, Marco Fabbri, Daniel Grassl, Matteo Guarise, Matteo Rizzo. Ženske (4): Nicole Della Monica, Rebecca Ghilardi, Charlene Guignard, Lara Naki Gutmann.

HITROSTNO DRSANJE (7) – Moški (6): David Bosa, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Jeffrey Rosanelli, Alessio Trentini. Ženske (1): Francesca Lollobrigida.

SHORT TRACK (10) – Moški (5): Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser. Ženske (5): Arianna Fontana, Cynthia Mascitto, Arianna Sighel, Arianna Valcepina, Martina Valcepina.