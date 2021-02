Dinamična štiriurna oddaja v pomoč športnim društvom (video)

Ugledni gostje iz političnega in športnega sveta, nadarjeni mladi športniki, predstavniki partnerjev in pokroviteljev ZSŠDI, zbadljiv komik in priznan harmonikar. Mnogi med njimi so tudi donatorji sklada Skupaj zmoremo, ki ga je krovna športna organizacija ustanovila za pomoč slovenskim športnim društvom v Italiji. Vsi so sodelovali v včerajšnjem dobrodelnem spletnem maratonu ZSŠDI kliče, ki ga je vodil Evgen Ban. Tajnik ZSŠDI je poskrbel za dinamično štiriurno oddajo, katere glavni namen je bila promocija zgoraj omenjenega sklada. Za smeh in dobro voljo je s svojimi štirimi hudomušnimi liki poskrbel komik Boris Kobal, za glasbeni intermezzo pa harmonikar Denis Novato.

