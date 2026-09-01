Režiser Salvatores išče statiste za nov film

Režiser Gabriele Salvatores bo od sredine oktobra do konca novembra snemal v Trstu svoj nov celovečerni film (že sedmi v FJK) po knjigi Lüneburške variante goriškega pisatelja Paola Maurensiga. Tačas išče statiste - avdicije bodo ta četrtek in petek v prostorih FVG Film Commission (Trg Duca degli Abruzzi 3) med 11. in 13. uro ter med 14.30 in 18.30. Iščejo moške in ženske od 25. do 75. leta, brez vidnih tetovaž in piercingov. Ženske morajo imeti naravne lase, moški pa največ 185 cm - po potrebi jim bodo ostrigli lase, brado ali brke. Več informacij na Galaxia.comparse@gmail.com.