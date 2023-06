Dipiazza: Zaslužite si novo športno dvorano

Športno društvo Kontovel je danes popoldne v tržaškem muzeju orientalske umetnosti doživelo »hommage« tudi s strani Občine Trst. »Prav je, da primerno počastimo dvojno napredovanje Kontovelove košarkarske in odbojkarske ekipe. In to prav v enem izmed najtemnejših let tržaške športne zgodovine, ko se je Triestina rešila šele na play-out tekmi, košarkarji so izpadli v A2-ligo in rokometaši niso napredovali v A-ligo,« je sprva pohvalil vse prisotne košarkarje in odbojkarje Kontovela občinski odbornik za šport Giorgio Rossi. Pohvalne besede je društvu, predsedniku Kontovela Petru Lisjaku, podpredsedniku Marku Banu, trenerjema in športnikom namenil tudi tržaški župan Roberto Dipiazza, ki je bil hkrati izzvan in se je dotaknil problematike športne dvorane na Rouni. »Z odličnimi športnimi rezultati in dobrim delom ste dokazali, da si zaslužite novo funkcionalno športno dvorano. Ta bo ena izmed prioritet občinske uprave,« je v zadovoljstvo vseh prisotnih napovedal tržaški župan. Predsednik Kontovela Peter Lisjak, ki je na koncu srečanja podelil Dipiazzi in Rossiju Kontovelovo majico in zastavico, se je pred tem pohvalil z letošnjimi uspehi ter dvojnim napredovanjem in je hkrati župana opozoril, da se pač društvo sooča z logističnimi težavami glede telovadnice. »Punce, ki so napredovale v D-ligo, bodo lahko še naprej igrale na Rouni. Za fante, ki bodo igrali v novi košarkarski C-ligi, pa bo treba najti novo lokacijo, saj Ervatti ne odgovarja vsem varnostnim predpisom, ki jih zahteva deželna košarkarska zveza. Skoraj gotovo bodo tako igrali domače tekme na Opčinah, kjer je letos igralJadran. Jadranovci, ki so prav tako napredovali, pa se bodo morali seliti drugam,« je dejal Lisjak. O nujnosti novega športnega objekta je župana in odbornika za šport opozoril tudi predsednik zahodno-kraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni, ki je hkrati pohvalil Občino Trst, »saj je pred tem primerno uredila in posodobila športna centra oziroma nogometni igrišču na Rouni in v Križu«.