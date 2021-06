Do 10 tisoč gledalcev na igrah

Organizatorji poletnih olimpijskih iger v Tokiu so danes sporočili, da si bo lahko olimpijske boje v živo ogledalo do 10.000 domačih gledalcev. Tujim so že pred časom prepovedali obisk iger. Če pa bi število koronskih okužb začelo naraščati, pa bi lahko vsa olimpijska tekmovanja potekala za zaprtimi vrati, so dodali. Odločitev, ki je prišla le nekaj tednov pred uvodno slovesnostjo iger 23. julija, je končala večmesečno ugibanje o tem, če bodo domači gledalci na poletnih igrah sploh imeli dostop. Tuje gledalce so prireditelji črtali že marca. Odločitev o tem, koliko gledalcev bo lahko spremljalo paraolimpijske igre, pa so tokijski prireditelji zamaknili na 16. julij, teden dni pred začetkom olimpijskih iger.