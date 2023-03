Do točke samo Sovodnje, zagonetka v Štandrežu

NOGOMET

ELITNA LIGA

Juventina – Spal Cordovado 1:2 (1:0)

Strelci: 40. Hoti, 50. Miolli, 87. Scapolon

Juventina: Gregoris, Furlani (Papagna), Celcer, Černe, Tuan (Zanon), Russian, Garić (Colonna), Piscopo, Martinović, Hoti, Goz (Cuca). Trener: Bernardo.

Rdeč karton: Černe

Gledalci so v Štandrežu videli čudno tekmo. V prvem polčasu je Juventina igrala zelo dobro in povedla s Hotijem. Domačini bi lahko zadeli še vsaj en gol. V drugem polčasu se je poškodoval stranski sodnik in glavni sodnik se je odločil, da pošlje z igrišča še drugega pomočnika in namesto njiju, podobno kot v 1. in 2. amaterski ligi, mu priskočita na pomoč predstavnik Juventine in Spala. A to je trajalo le nekaj minut, saj je naposled priskočil četrti sodnik (sedel je na tribuni), ki je bil na razpolago za morebitno odsotnost ali bolezen enega izmed trojke. V taboru Juventine so že napovedali, da se bodo pritožili. V nadaljevanju je Spal izenačil s pomočjo enajstmetrovke, ki je sicer bila čista kot solza. V zadnjih minutah, ko je Juventina igrala z možem manj, pa so gostje zadeli še zmagoviti gol.

1. AMATERSKA LIGA

Sovodnje – Isonzo 2:2 (0:1)

Strelca za Sovodnje: 45. Marassi, 65. Petejan

Sovodnje: Zanier, Komjanc, Tomsič (A. Juren), Rijavec, Petejan, Ribolica, M. Juren, Čavdek, Marassi (Semolič), Klančič, Simčič (Falcone). Trener: Trangoni.

Nogometaši Sovodenj so imeli tekmo v svojih rokah, ko so vse do zadnjih minut vodili z 2:1, a gostje so čisto proti koncu tekme uspeli izenačiti. Belo-modri so po prvem polčasu zaostajali, v drugem delu pa so uspeli spreobrniti izid v svojo korist vse do hladne prhe. Slaba novica je, da se je poškodoval Simčič (pretegnjena mišica). Že na petkovem treningu pa je podobno poškodbo staknil Umek, tako da bodo sovodenjci v soboto igrali proti Isontini z okrnjeno postavo.

Domio – Mladost 3:1 (1:0)

Strelec za Mladost: 75. Pelos

Mladost: Gon, Peric, Di Bert (F. Mucci), Pelos, S. Mucci (Negrin), Bianco, Milan, Petronio (Lavrenčič), Cuzzolin, Ocretti, Furlan. Trener: R. Veneziano.

Rdeč karton: Lavrenčič

Domio, ki se bori za obstanek, se je izkazal kot zelo trd oreh. Gostje so nastopili v zelo okrnjeni postavi, saj je manjkalo kar pet standardnih igralcev. Domio je povedel v prvem polčasu po napaki obrambe doberdobskega moštva in podvojil v začetku drugega dela tekme. Zaostanek je za goste zmanjšal Pelos. V želji, da bi izid izenačili, so se varovanci trenerja Roberta Veneziana spustili v napad in se pri tem odkrili v obrambi, kar so izkoristili gostitelji, ki so v protinapadu dosegli še tretji zadetek.

2. AMATERSKA LIGA

Campanelle – Vesna 2:1 (1:1)

Strelec za Vesno: 5. K. Vidali

Vesna: T. Košuta, Colja, Renar, Veronesi (Masia), Vidoni, Cociani, Ndiaye, J. Košuta (M. Vidali), K. Vidali, Montebugnoli, Antonič (Likar). Trener: Daris.

V sredo je Vesna premagala nič manj kot prvouvrščeno Muggio, danes pa je ostala praznih rok proti nižjepostavljenim Campanellam. Gostje so odlično začeli in že v uvodnih minutah s Kristianom Vidalijem povedli. Pri tem pa je domača obramba napravila napako. Po vodstvu je gostom upadla zbranost. Zgrešili so veliko podaj, kar so izkoristili domači igralci, ki so stanje izenačili. V drugem polčasu je bila igra borbena in izenačena, deset minut pred iztekom srečanja je domača ekipa dala drugi zadetek in si s tem zagotovila tri točke.

Primorje – Audax 3:5 (0:3)

Strelci: 63. Morina, 78. Saule, 86. Saule

Primorje: Pahor, Paoletti, Zudettich (Patti), Suppani, Muccio Crasso, Di Gregorio, Canziani, Giampiccolo, Guzzardi, Morina, Saule. Trener: Graziano.

Tekma se je za Primorje začela na najslabši način, saj se je že pred začetkom poškodoval Konstantin. V uvodnih minutah so si domači branilci privoščili napako in gostje so hitro povedli. Po petih minutah je bilo 0:2. Po prvem polčasu je bilo 0:3. V drugem polčasu so se domačini zbrali in so uspeli zadeti trti gole, čeprav zmaga gostov ni bila nikoli pod vprašajem.