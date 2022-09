Dom in Kontovel z različnimi ambicijami

Danes bodo odigrali prve tekme uvodnega kroga letošnje deželne košarkarske D-lige. V vzhodni skupini bosta nastopala tudi letos Dom in Kontovel. Dom bo prvo tekmo odigral danes ob 21.15 v Trstu proti Santosu, Kontovel pa šele v torek ob 20.30 v domači telovadnici na Rouni proti Monfalconeju. Slovenski ekipi vstopata v sezono z različnimi ambicijami in pričakovanji. V derbiju se bosta med seboj pomerili v prvem krogu, in sicer v petek, 21. oktobra, ob 20.30 v goriškem Kulturnem domu, povratna tekma pa bo v soboto, 4. februarja, v telovadnici na Rouni.

Dom bo težko v igri za zgornji del lestvice, saj je med poletjem prišlo do nekaterih sprememb v igralskem kadru. Bolj izkušeni košarkarji, med katere se je po enoletnem mirovanju vrnil Gabrijel Zavadlav, so ostali zvesti ekipi, več sprememb pa je prišlo v garnituri mlajših igralcev, saj je marsikateri lanski maturant odločil za univerzitetni študij stran od Gorice. Potrjeni trener Dražen Grbac, kateremu bosta še naprej pomagala Erik Graziani in Eriberto Dellisanti, je moral zato v ekipo vključiti 17 in 18-letnike iz ekipe U19, ki pa še nimajo izkušenj v članski konkurenci. Edina zunanja okrepitev je Simone Cossaro (2000, s katerim je Dom pridobil zanesljivega organizatorja igre, ki bo pomagal kapetanu Davidu Abramiju in Mattii Salviju. Slednji bo sicer v letošnji sezoni manj treniral, ker bo študijsko pot nadaljeval v Ljubljani. »Nismo ravno najbolje pripravljeni. Odigrali smo le dve pripravljalni tekmi, prisotnost na treningih pa je predvsem zaradi službenih obveznosti starejših igralcev tudi letos naš trn v peti. S tega vidika nam tudi zgodnji začetek sezone na pride na roko, a to velja tudi za ostale ekipe. Po mojem mnenju pa smo naredili še en korak nazaj, saj bomo domače tekme igrali ob petkih in bomo tako prikrajšani za en trening tedensko,« je povedal Grbac.

Veliko bolj konkurenčno ekipo ima Kontovel, ki je bil v prvem delu lanske sezone ves čas tik pod vrhom, v nadaljevanju pa predvsem zaradi težav s poškodbami izgubil nekaj mest na lestvici. Jedro ekipe zadnjih let je dopolnil izkušeni Alessandro Scocchi (1992), ki je bil pred tem dolgoletni kapetan Bora. Z njim bo imel trener Francesco Peric kakovostno moštvo, ki cilja na prva mesta. »Svojih ambicij ne skrivamo. Če smo pred začetkom lanske sezone ciljali na zgornjo polovico lestvice, je letošnji cilj sam vrh. Na papirju imamo dobro ekipo, sezono pa začenjamo v popolni postavi. Toda prvenstvo bo dolgo in naporno, dobrih nasprotnikov je kar nekaj,« je dejal Peric, ki računa na še večji doprinos mladih, kot sta Jan Pro in Nikolaj Persi.