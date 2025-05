Dom osvojil prvi finalni dvoboj, zelo pomembna zmaga Kontovela

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Finale play-offa goriške skupine, 1. tekma

Dom – Alba Cormons 71:66 (24:17, 32:30, 49:48)

Dom: Salvi 1 (1:2, 0:2, 0:4), D. Abrami 16 (7:9, 3:9, 1:5), M. Zavadlav 0 (-, -, 0:2), Devetta 2 (-, 1:1, -), G. Zavadlav 7 (0:1, 2:5, 1:4), Devetak 4 (-, 2:4, -), Vidani 18 (1:2, 1:1, 5:10), Bernetič 8 (2:3, 3:7, -), P. Abrami 2 (-, 1:2, 0:1), Bressan 13 (-, 5:9, 1:2), Calzavara 0 (-, 0:1, -), L. Pahor nv. Trener: Bonetti.

Pred nabito polnimi tribunami telovadnice Kulturnega doma v Gorici, kjer se je zbralo približno 200 navijačev, so Domovi košarkarji v prvi finalni tekmi goriške skupine deželne divizije 2 z 71:66 premagali krminsko Albo. Povratna tekma bo v četrtek ob 21. uri v Krminu.

Domačini so tekmo začeli zelo zbrano in takoj prevzeli pobudo. Federico Vidani je že v prvi četrtini zadel tri trojke, kar je dalo zagona celotni ekipi. Začetek druge četrtine pa je bil zelo slab, saj je Dom prvi koš zadel šele po šestih minutah igre. Gostje so tako izničili zaostanek in tudi prvič povedli.

V uvodu drugega polčasa je kapetan David Abrami zagrešil svojo četrto osebno napako, tako da je moral na klop. Alba je to izkoristila in pobegnila na 7 točk prednosti, Dom pa je pravočasno reagiral in kmalu spet ujel priključek. V zadnji četrtini se je nato bil boj za vsako žogo. Goričani so si v odločilnem trenutku priigrali šest točk naskoka, ki so ga nato zadržali do konca tekme. Krminčani so se sicer v končnici nevarno približali, več pa niso zmogli.

C-LIGA

Drugi krog play-outa za obstanek, 1. tekma

BaskeTrieste – Kontovel ZKB 66:72 (21:14, 31:33, 46:51)

Kontovel: Terčon 3 (1:2, 1:3, -), Bellettini 0 (-, 0:1, -), Škerl 8 (3:4, 1:5, 1:2), Pro 20 (8:12, 6:12,-), Mattiassich 0 (-, 0:4, -), Persi 6 (2:2, 2:9, 0:2), Regent 0 (-, -, -), Daneu 18 (4:4, 4:6, 3:4), Scocchi 14 (4:6, 2:5, 2:7), Glavina, Starc in Rosati nv. Trener: Popovič.

Kontovel ZKB je naredil pomemben korak k obstanku v C-ligi. Popovičevi košarkarji so v prvi tekmi odločilnega drugega kroga play-outa v gosteh ugnali trdoživi BaskeTrieste. Končni izid je bil 66:72 v korist Kontovela. Povratna tekma bo v soboto ob 20. uri v športni dvorani na Opčinah.

Tekma se je za Kontovelove košarkarje dobro začela, saj so povedli s 4:7. V nadaljevanju so nato domačini prevzeli pobudo in prvo četrtino sklenili s 7 točkami naskoka (21:14). Gostje so v drugi četrtini strnili vrste in zaigrali učinkovito tako v napadu kot v obrambi. Izničili so zaostanek in tudi povedli, tako da so na glavni odmor odšli z dvema točkama prednosti (31:33). Ves drugi polčas je bil nato zelo izenačen. Kontovel si je sicer takoj priigral nekaj točk naskoka, mladi BaskeTrieste pa ni popuščal. Z natančnimi meti za tri točke so se Tržačani nekajkrat nevarno približali, Škerl in soigralci pa so ostali zbrani do konca tekme in se veselili pomembnega uspeha.

Med posamezniki je tokrat izkazal predvsem Jan Pro, ki je v statistiko vpisal dvojni dvojček z 20 točkami in 13 skoki. Zelo zrelo pa sta zaigrala tudi bolj izkušena Aleksander Daneu (18 točk in 7 skokov) ter Alessandro Scocchi (14 točk). »Veselimo se zmage, naloga pa še ni končana. Upajmo, da sobotna tekma ne bo le zadnja domača v tej dolgi in naporni sezoni, ampak da bomo lahko na domačem igrišču dosegli obstanek v ligi. Če bodo fantje zaigrali tako kot danes, sem prepričan, da se nam bo izšlo,« je po tekmi v dvorani PalaTrieste dejal Kontovelov spremljevalec Ilja Bufon.