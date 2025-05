Dom praznih rok v Krminu, potrebna bo tretja tekma

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Finale play-offa goriške skupine, druga tekma

Alba Cormons – Dom 67:58 (22:21, 35:32, 49:45)

Dom: Salvi 4 (2:2, 1:3, 0:2), D. Abrami 14 (2:3, 3:7, 2:7), M. Zavadlav 4 (2:3, 1:2, 0:1), G. Zavadlav 13 (4:4, 3:9, 1:5), Devetak 4 (-, 2:5, -), Vidani 3 (-, 0:3, 1:4), Bernetič 8 (0:2, 4:8, -), Bressan 6 (2:4, 2:11, 0:2), Calzavara 2 (-, 1:1, -), Devetta, P. Abrami in L. Pahor nv. Trener: Bonetti.

V povratni finalni tekmi play-offa goriške skupine deželne divizije 2 so košarkarji krminske Albe s 67:58 zasluženo premagali goriški Dom. O zmagovalcu pokrajinskega dela prvenstva, ki se bo nato udeležil deželnega final-foura za napredovanje, bo tako odločala tretja tekma, ki bo na sporedu prihodnji petek v telovadnici Kulturnega doma.

Alba je zaigrala precej bolj kot pred tednom dni, povrh tega pa je krminsko ekipo okrepil Moretti, ki je izvenserijski košarkar za to ligo. Predvsem prvi polčas je bil zelo izenačen, saj sta si ekipi večkrat izmenjali v vodstvu. Domačini so prvi poskusili pobegniti v začetku tretje četrtine, Dom pa je odločno reagiral in povedel za 6 točk pri izidu 39:45. To pa je bilo tudi dejansko vse, kar so Goričani zmogli, saj si je nato Alba priigrala 10 točk prednosti, ki je do konca tekme ni več spustila iz rok.

Dom je tokrat zatajil predvsem pri metu iz igre (17:49 za dve točki in 4:21 za tri), v obrambi pa gostom prepustil prelahko pot do koša in preveliko število odprtih metov.