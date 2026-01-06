Domen Prevc osvojil zlatega orla deset let po Petru

Domen Prevc je zmagovalec novoletne turneje. Na današnji zadnji tekmi v Bischofshofnu je osvojil drugo mesto, a je s prepričljivo prednostjo osvojil novoletno turnejo štirih skakalnic. Danes je zmagal Avstrijec Daniel Tschofenig, tretji je bil Japonec Rjoju Kobajaši.

Na turneji pa sta se za Prevca uvrstila Avstrijca Jan Hörl in Stephan Embacher, ki sta bila danes četrti oz. peti.

Domen Prevc je tretji Slovenec, ki je osvojil prestižno lovoriko zlatega orla. Prvemu je to uspelo Primožu Peterki leta 1997, pred točno desetimi leti pa ga je osvojil njegov najstarejši brat Peter.