Dončić ni bil dovolj za zmago Dallasa

Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA vpisali še tretji poraz po vrsti in izgubili proti Atlanta Hawks s 122:130. Slovenski zvezdnik v vrstah teksaške ekipe Luka Dončić je v 39 minutah na parketu dosegel 30 točk, Dallasu pa je pomagal še z osmimi asistencami in štirimi skoki. Ob tem pa je imel še sedem izgubljenih žog.

Dončić se je vrnil v igro po težavah z gležnjem. Bil je najboljši član domače ekipe, a je v četrti četrtini dosegel le tri točke.

Dallas zaseda peto mesto v razvrstitvi zahodne konference s 24 zmagami in z 22 porazi.

Na vrhu lestvice na zahodu je zasedba Denver Nuggets, ki je prišla do osme zaporedne zmage. Denver je s 122:118 premagal zasedbo Minnesota Timberwolves.

Za Denver je zaigral tudi Vlatko Čančar. Koprčan je odigral 16 minut in v tem času k zmagi prispeval štiri točke, dva skoka, podajo in ukradeno žogo.