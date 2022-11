Dončić osmič zapored presegel mejo 30 točk in popeljal Dallas do zmage

Luka Dončić je s 35 točkami, osmimi skoki in šestimi podajami v severnoameriški košarkarski ligi NBA popeljal Dallas Mavericks do zmage nad ekipo Toronto Raptors s 111:110. Mejo 30 točk je od začetka sezone v nizu presegel že osmič, kar je v zgodovini NBA uspelo le legendarnemu Wiltu Chamberlainu v sezoni 1959/60, in kar na 23 tekmah v nizu v sezoni 1962/63.

Dončić je igral 37 minut, mejo 30 točk je presegel že ob koncu tretje četrtine, iz igre je zadel kar 10 od 15 poskusov, tri od šestih metov za tri točke ter 12 od 14 prostih metov.

Goran Dragič je s Chicago Bulls gostoval v Bostonu, kjer so Celtics zmagali s 123:119. V igro je vstopil s klopi za rezerve in v 19 minutah dosegel pet točk, podaji in skok.