Dončić popeljal Dallas v četrtfinale pokala NBA

Košarkarji Dallas Mavericks so si z zmago s 121:116 nad Memphis Grizzlies v severnoameriški ligi NBA priigrali četrtfinale pokala v Las Vegasu. Prvi zvezdnik Dallasa Luka Dončić je pred domačimi navijači dosegel 37 točk, Spencer Dinwiddie in P.J. Washington ml. pa sta v zadnjih minutah zadela za tri in pomagala Dallasu do velikega preobrata.

Košarkarji Dallasa so namreč proti Memphisu zaostajali za 15 točk, na koncu pa so se veselili pomembne zmage, ki jim je prinesla tudi vstopnico za četrtfinale pokala NBA.

Luka Dončić je ob 37 točkah prispeval še dvanajst skokov ter po štiri podaje in ukradene žoge.

Naslednja tekma Dallasa v ligi NBA čaka v četrtek, ko bo gostoval pri Washington Wizards, ki so tokrat s 87:118 visoko izgubili na gostovanju v Clevelandu in doživeli še 15. poraz v nizu. V pokalu NBA pa se bo prihodnjo sredo pomeril z Oklahoma City Thunder.

Zmagali so tudi Denver Nuggets, pri katerih pa je Slovenec Vlatko Čančar poškodovan. Zlata zrna so na krilih 38 točk Nikole Jokića s 119:115 premagala Golden State Warriors.