Dončić popeljal Lakerse do sedme zmage

Košarkarji Los Angeles Lakers so dosegli sedmo zmago v severnoameriški ligi NBA. Pred domačimi gledalci so premagali San Antonio Spurs s 118:116, slovenski zvezdnik Luka Dončić pa je za zmago kalifornijske ekipe prispeval 35 točk, 13 podaj in devet skokov.

Poleg 26-letnega Ljubljančana, ki so ga malenkosti ločile do 84. trojnega dvojčka v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, se je izkazal tudi center Deandre Ayton z 22 točkami in desetimi skoki, medtem ko je specialist za obrambne naloge Marcus Smart, ki je v sami končnici naredil neumnost in zaradi napačnega izvajanja stranske žoge omogočil gostom priložnost za izenačenje ali celo zmago, prispeval 17 točk ter po pet skokov in asistenc.

Ekipa iz Los Angelesa bo naslednjo tekmo igrala v noči na ponedeljek, ko bo gostovala v Atlanti.