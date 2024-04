Dončić s 47 točkami popeljal Dallas do sedme zaporedne zmage

Luka Dončić je v severnoameriški ligi NBA s 47 točkami, 12 skoki in sedmimi podajami vodil Dallas Mavericks do slavja v Houstonu nad Rockets s 125:107. To je bila sedma zmaga v nizu ekipe slovenskega košarkarskega zvezdnika, obenem se je končal niz enajstih zmag domačih.

Kyrie Irving je za zmago gostov dodal 24 točk in sedem podaj. Dončić je 32 točk dosegel zgolj v prvem polčasu z metom 12:18, od tega je zadel šest od desetih metov za tri točke, ter v veliki meri poskrbel za vodstvo s 66:45. Zgolj v prvi četrtini je zadel 22 točk, tekmo pa je končal z 18 zadetimi meti iz 30 poskusov, od tega je uspešno spravil skozi obroč devet od 18 poskusov izza črte za tri točke.

Dallas se je v boju za končnico s 45 zmagami in 29 porazi z New Orleansom izenačil na petem mestu zahodnega dela lige, ekipi pa imata do konca rednega dela še po osem tekem. Mavericks bodo naslednji dvoboj igrali že naslednji večer, v noči na torek po slovenskem času proti Golden State Warriors.