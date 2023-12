Dončić s 50 točkami spisal novo zmago Dallasa

Superzvezdnik Dallas Mavericks Luka Dončić je v severnoameriški košarkarski ligi NBA dosegel in presegel mejnik 10.000 točk. To mu je uspelo na 358. tekmi v ligi NBA, navaja medijska mreža NBA. Dončić je mejnik dosegel na tekmi njegove ekipe Dallas Mavericks v gosteh pri Phoenix Suns. Dončić je pri zmagi Dallasa s 128:114 sodeloval s 50 točkami.

V statistiko tekme je vpisal še 14 asistenc, šest skokov, štiri ukradene žoge in tri blokade. Bil je zelo natančen pri prostih metih, saj je zadel 12 prostih metov v 12 poskusih.

Dončić je že v prvi četrtini s trojko dosegel mejnik 10.000 točk v ligi NBA in se izenačil z Bobom McAdoojem. Pred njima so Wilt Chamberlain, ki je za mejnik 10.000 točk potreboval zgolj 236 tekem, kar je najmanj v zgodovini lige NBA, Michael Jordan (303), Elgin Baylor (315), Kareem Abdul-Jabbar (319), Oscar Robertson (334) in George Gervin (355).

Ljubljančan je dosegel 30 točk ali več na zadnjih 12 od 13 dvobojev.

Dončić je s starostjo 24 let in 300 dni šesti najmlajši igralec, ki je dosegel 10.000 točk, za LeBronom Jamesom, Kevinom Durantom, Kobejem Bryantom, Carmelom Anthonyjem in Tracyjem McGradyjem.

Dončić je v torkov dvoboj vstopil z 11 točkami manj kot 10.000. Potreboval je sedem minut in 8 sekund, da je prišel do tega mejnika.