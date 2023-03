Dončić se je vrnil z dvojnim dvojčkom

Slovenski košarkar Luka Dončić se je po petih tekmah počitka zaradi poškodbe na tekmo z Golden State Warriors vrnil z dvojnim dvojčkom. Prispeval je 30 točk, 17 podaj in sedem skokov. A to ni bilo dovolj za novo zmaga Dallasa. Gostje so se na koncu veselili zmage s 127:125.

Tesen poraz je posebej boleč, saj gre za neposredna tekmeca v boju za končnico. Golden State je z zmago na šestem mestu zahoda, ki neposredno vodi v končnico, Dallas je na devetem mestu, ki prinaša igranje v dodatnih kvalifikacijah play-inu.

Gostje so krenili v zadnjo minuto s prednostjo 123:122, po uspešni obrambi pa je prav Dončić 32 sekund pred koncem zgrešil met za tri točke. Takrat je odločilni met zadel prvi zvezdnik Golden Statea Steph Curry, ki ga je Dallas sicer dobro ustavil, a s svojo 20. točko je 8,9 sekunde pred koncem poskrbel za vodstvo 125:122. Dončić je zgrešil še met 8,9 sekunde pred koncem in tekma je bila praktično odločena.