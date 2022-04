Dončić vodi, Dragić izpadel

Košarkarji Dallasa so v peti tekmi prvega kroga končnice severnoameriške lige NBA v vzhodni konferenci premagali Utah Jazz s 102:77 in zdaj vodijo s 3:2 v zmagah. Slovenski zvezdnik Dallasa Luka Dončić je k visoki zmagi prispeval 33 točk in 13 skokov. Brooklyn Gorana Dragića pa je še četrtič izgubil z Bostonom. Tokrat je bil izid 112:116.Za Dallas je bil učinkovit tudi Dončićev soigralec Jalen Brunson s 24 točkami, pri poražencih je bil najboljši Jordan Clarkson z 20 točkami.

Manj uspešen je bil Goran Dragić; njegov Brooklyn je lovil rešilno bilko po zaostanku z 0:3 v zmagah, a je izgubil še četrtič, tako da je Boston napredoval z gladkih 4:0 v zmagah.

Dragić je na zadnji tekmi sezone dosegel deset točk in osem skokov, njegovi ekipi ni pomagalo niti 39 točk Kevina Duranta. Pri zmagovalcih pa je bil najboljši Jayson Tatum z 29 točkami.