Dončić z izrednim zabijanjem zapečatil zmago Dallasa (video)

Luka Dončić je v severnameriški ligi NBA popeljal Dallas do nove zmage, tokrat proti Portlandu s 130:110, pri čemer je zmago zapečatil z izrednim zabijanjem, ki ga objavljamo v videoposnetku. Prispeval je 33 točk, devet podaj in šest skokov.

Chicago z Goranom Dragićem je doma izgubil proti New Yorku z 91:114, Vlatko Čančar pa je gostoval pri Los Angeles Lakers, ki so slavili s 126:108. Goran Dragić je dosegel devet točk ter po dva skoka in podaji, Vlatko Čančar pa je igral le slabi dve minuti in pol ter v tem času zadel eno trojko.