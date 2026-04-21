Torek, 21 april 2026
Miramarski grad

Poleg gradu bo vodil še štiri muzeje

Predstavil se je Guido Comis, novi direktor Miramarskega parka, ki je vodenje Maksimilijanove rezidence prevzel od Andreine Contessa

Martin Poljsak |
Miramar |
21. apr. 2026 | 19:21
    Novi direktor Miramarskega parka in gradu Guido Comis( Fotodamj@n )
Novi direktor Miramarskega parka in gradu Guido Comis zatrjuje, da bo nadaljeval po poti Andreine Contessa, prejšnje direktorice kompleksa, ki ga je dal zgraditi Maksimilijan Habsburški, mlajši brat avstro-ogrskega cesarja Franca Jožefa. Novi vodja je na tej funkciji uradno nastopil pretekli četrtek. Od junija lani, ko je Contessi zapadel mandat, je funkcijo začasno zasedala pooblaščena direktorica Miramarskega gradu Marianna Bressan. Ta se sedaj seli v Benetke, kjer bo vodila arheološki muzej beneške lagune.

Comis se je z novinarji danes prvič srečal v prestolni dvorani Miramarskega gradu, dejal je, da ima v mislih več načrtov v zvezi s kulturno ponudbo in deli v parku, v podrobnosti se ni spuščal, češ da se bo moral o vsem najprej pogovoriti z upravnim vodstvom grajskega kompleksa.

Guido Comis je po rodu Pordenončan, rodil se je leta 1971. Po izobrazbi je umetnostni zgodovinar. Na čelo Miramarskega gradu sta ga italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli in direktor italijanskih muzejev Massimo Osanna imenovala februarja letos, poleg Miramara pa sta mu zaupala tudi vodenje vseh državnih muzejev v Furlaniji - Julijski krajini. To so arheološki muzej in muzej starokrščanske kulture v Ogleju, muzej podvodne arheologije v Gradežu ter muzej v Čedadu. Kar pomeni, da bo Comis deloval na petih različnih »frontah« ...

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.

