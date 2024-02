Dončićev trojni dvojček za novo zmago Dallasa

Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA zabeležili peto zaporedno zmago. V svoji dvorani so s 112:104 ugnali Washington Wizards. Slovenski as Luka Dončić, ki je zaradi udarca v obraz med tekmo prejel nekaj šivov, je ob zmagi dosegel trojni dvojček s 26 točkami, 15 podajami in 11 skoki.

Dallas (31-23) je na lestvici zahodne konference ostal na osmem mestu, a je tam na vrhu vse bolj strnjeno. Pet zaporednih zmag je največ to sezono, pred tem so dvakrat povezali štiri uspehe.

Najvišja prednost odpisanega Washingtona (9-44) je še na začetku zadnjega dela igre znašala 11 točk, a so domači proti eni najslabših zasedb lige nato le strnili vrste, kljub temu da so okoli pet minut igrali brez Dončića.

Ta je ob koncu tretje četrtine prejel udarec v brado ter nato posledično nekaj šivov. Vrnil se je osem minut pred koncem in kolegom pomagal nadoknaditi zaostanek ter obrniti potek srečanja za dokaj zanesljivo zmago.

Tako Dončić kot Kyrie Irving sta ob tem dosegla po 26 točk. Ljubljančan je vpisal 10. trojni dvojček v sezoni, saj je v statistiko vpisal še 15 podaj in 11 skokov. Iz igre je zadel osem od 16 metov, od tega dva od sedmih za tri točke ter osem od enajstih s črte prostih metov. Dosegel je tudi dve blokadi.