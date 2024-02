Dončićevih 39 točk za novo zmago Dallasa

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je ob zmagi svojih Dallas Mavericks proti New York Knicks s 122:108 v severnoameriški ligi NBA zbral 39 točk, 11 podaj, 8 skokov, štiri ukradene in tri izgubljene žoge. Teksašani so v sloviti dvorani Madison Square Garden končali serijo treh zaporednih gostovanj s prav toliko zmagami, kar se je zgodilo prvič po decembru 2019. Dallas je v gosteh po vrsti premagal Philadelphio 76ers, Brooklyn Nets in zdaj še kratkohlačnike iz New Yorka ter razmerje zmag in porazov dvignil na 29-23, pri čemer je na osmem mestu v zahodni konferenci.

Naslednji dvoboj košarkarje Dallasa čaka v soboto ob 21. uri, ko se bodo v domači dvorani pomerili z Oklahoma City Thunder (35-16).