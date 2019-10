Dragić in Dončić do zmage proti Denverju in Atlanti

Goran Dragić in Luka Dončić sta ponovno zapustila igrišče dvignjenih rok. Ekipa Dallas Mavericks je v ligi NBA prišla do tretje zmage, in sicer v gosteh proti ekipi Denver Nuggets s 109:106. Luka Dončić je v 32 minutah in pol dosegel 12 točk, imel pa je še štiri skoke, pet podaj in dve ukradeni žogi.