Dragićev Miami ugnal Dončićev Dallas (video)

Težko pričakovani dvoboj slovenskih košarkarskih zvezdnikov v severnoameriški košarkarski ligi NBA se je zaključil z zmago Dragićevega Miamija, ki je ugnal Dončićev Dallas s 126:118. Goran Dragić je dosegel 16 točk, pet podaj in štiri skoke, Luka Dončić pa 23 točk, deset podaj in štiri skoke. Na tekmi je vladalo posebno vzdušje, saj je zaradi srečanja slovenskih košarkarjev športno areno v Miamiju obiskalo okoli 2000 slovenskih navijačev. Odločilno prednost si je Miami priigral na začetku zadnje četrtine, ko je naredil niz 13:0. S tem si je zagotovil šele tretjo zmago na zadnjih desetih tekmah.

Dragić je po tekmi povedal, da je po dveh letih, odkar ne igra več za reprezentanco, spet okusil igranje pred slovensko publiko, kar je bilo super. Dončić, ki je igral s poškodovanim palcem na levi roki in je ravno proslavljal svoj 21. rojstni dan, pa je povedal, da je bilo težko, ker ni mogel ujeti žoge in si ni predstavljal, da je palec tako pomemben. Obžaloval je, da ni bil pri sebi. Zelo pa se je veselil številne slovenske podpore.

Slovenskih navijačev je bilo letos morda malce manj kot lani marca, vendar pa je bilo dogajanja več. Dragić je gostil mariborske srednješolce in štirje med njimi so celo dobili priložnost, da osvojijo nagrade letalske družbe z metanjem na koš ob prvi minuti odmora v drugem polčasu. Odrezali so se dobro in bodo lahko potovali z ameriškim letalskim prevoznikom.

Ob prihodu košarkarjev obeh ekip na igrišče v začetku drugega polčasa so jih s podajanjem “petk” pozdravili slovenski otroci, slovenski navijači pa so po koncu tekme Dončiću voščili za njegov 21. rojstni dan.