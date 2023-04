Dragićev Milwaukee na robu izpada

Košarkarji Miami Heat na vzhodu ter Los Angeles Lakers na zahodu so v boju na štiri zmage le še eno oddaljeni od drugega kroga končnice lige NBA. Miami je na četrti tekmi doma s 119:114 premagal Milwaukee Bucks slovenskega veterana Gorana Dragića, ki pa tokrat ni igral, Lakers pa so bili po podaljšku s 117:111 boljši od Memphis Grizzlies.

Na Floridi se je izkazal Jimmy Butler, ki je s 56 točkami prikazal osupljivo predstavo in pomagal vročici do preobrata in nove zmage nad Milwaukee Bucks, s katero so prve nosilce končnice potisnili na rob izpada. Odločilna tekma bo v sredo v Milwaukeeju.

Na napeti tekmi v dvorani Kaseya Center je Butler skoraj sam popeljal Miami do zmage. Njegov dosežek točk je skupno četrti najvišji dosežek na tekmi končnice lige NBA doslej. Le Michael Jordan (63 točk), Elgin Baylor (61) in Donovan Mitchell (57) so dosegli več točk na tekmah po koncu rednega dela sezone.

Za Milwaukee, ki je ponovno pozdravil Giannisa Antetokounmpa v svoji postavi po dveh tekmah odsotnosti zaradi poškodbe, se je zdelo, da se bliža zmagi, potem ko je vodil od uvodnih sekund in ves čas držal Miami na dosegu roke.

Antetokounmpo se je vrnil s 26 točkami, z desetimi skoki in s 13 podajami za trojni dvojček, vendar poraza ni mogel preprečiti.

Butler je namreč z noro predstavo dvignil ne le svojih kolegov, temveč tudi gledalce. V zadnji četrtini je dosegel neverjetnih 21 točk.