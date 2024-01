Dragićev spektakel: vstopnice na voljo od 15. februarja

Kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance z eurobasketa 2017 Goran Dragić bo 24. avgusta 2024 v Ljubljani organiziral poslovilno tekmo ob zaključku športne kariere. Gosti spektakla bodo velikani ter legende slovenske in svetovne košarke, meddrugim bo takrat v Ljubljani tudi Luka Dončić, Nikola Jokić, Giannis Antetokounmpo, Steve Nash in Jimmy Butler.

Spletna stran rtvslo.si je napovedala, da bodo vstopnice za Dragićev spektakel šle v prodajo 15. februarja od natanko 12.37 dalje. »Vstopnice – v prodaji jih bo v prvi fazi približno 10.000 – bodo razdeljene na štiri kategorije, in sicer bodo tiste v igrišču bližnjem (zelenem) ringu stale 75 in 89 evrov, preostale v oddaljenejšem (rdečem) ringu pa 35 in 45 evrov. Celoten izkupiček od prodaje bodo organizatorji dogodka namenili v dobrodelne namene, in sicer projektu Botrstvo v športu (pod okriljem Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje) in Fundaciji Goran Dragić,« piše rtvslo.si.