Dragićevo slovo z Dončićem, Jokićem in Antetokounmpom

Poslovilna tekma slovenskega košarkarskega asa Gorana Dragića bo 24. avgusta v Stožicah, med drugimi pa bodo gosti Luka Dončić, Nikola Jokić, Giannis Antetokounmpo, Steve Nash in Jimmy Butler, so danes na novinarski konferenci sporočili organizatorji spektakla, kakršnega svet še ni videl, so dodali.

Dvodnevni dogodek, na katerem bo Goran Dragić dokončno zaključil igralsko kariero, bo v prvi vrsti dobrodelen, saj bo ves izkupiček slavnostne večerje 23. avgusta in nato tekme v Stožicah dan kasneje namenjen humanitarnim organizacijam.

Osemdeset odstotkov finančnih sredstev bo dobila Zveza Prijateljev Mladine Ljubljana Moste Polje, preostalih dvajset odstotkov pa Fundacija Goran Dragić, ki bo v 2024 med drugim prenovila košarkarsko igrišče na Ptuju in organizirala jubilejni deseti košarkarski tabor za mlade v Laškem.

Goran Dragić je na novinarski konferenci v prostorih mestne hiše Ljubljana, ki je tudi soorganizatorka dogodka, predstavil nekaj podrobnosti spektakla. Izdal je prva imena zvezdnikov, ki bodo prišli v Ljubljano, to so Luka Dončić, Nikola Jokić, Giannis Antetokounmpo, Steve Nash, Bogdan Bogdanović, Luis Scola, Jimmy Butler, Kevin McHale, Jeff Hornacek, Marc Gasol ter celotna slovenska reprezentanca, s katero je Dragić 2017 postal evropski prvak.

»V prvi vrsti želim, da zberemo čim več sredstev za dobrodelne organizacije, kot drugo pa želim, da bo dvodnevni dogodek vsem ostal v lepem spominu. Gostom iz ZDA želim predstaviti Ljubljano in Slovenijo v čim lepši luči, tako da bodo domov odnesli nepozabne spomine,» je povedal Goran Dragić.

Kapetan zlate reprezentance si je po novinarski konferenci vzel še čas za pogovore z novinarji in med drugim povedal, da je imel v zadnje pol leta številne ponudbe iz Evrope, vendar jih ni sprejel, ker je želel biti z otroki v Miamiju. Navedel je Milano, Madrid, Panathinaikos in Barcelono.

»Otroka imam v ZDA, zato je bil Miami Heat edina opcija. Žal niso imeli prostora zame, zato sem raje ostal brez kluba, kot da bi izpustil še eno leto odraščanja Matea in Vicki. Šele zdaj vidim, kaj vse sem zamudil v času kariere,» je povedal Goran Dragić.

»Ona dva sta glavni razlog, da sem zaključil kariero, delno pa seveda tudi moje levo koleno, ki ne prenaša več dobro ekstremnih naporov,» je dodal 37-letni Dragić.

Rekorder po številu doseženih točk v slovenski reprezentanci ter član Phoenix Suns, Miami Heat, Houston Rockets, Toronto Raptors, Brooklyn Nets, Chicago Bulls in Milwaukee Bucks je poudaril, da se po koncu igralske kariere še naprej vidi v košarki oziroma športu. Najraje bi sodeloval s klubom iz Miamija, kjer bo odslej tudi živel.