Dragocena zmaga Allianza v Pesaru

Carpegna Pesaro - Allianz Pallacanestro Trieste 76 : 82 (17-21; 47-48; 64-64; 76-82)

Allianz je sinoči osvojil zelo pomembno zmago v Pesaru proti Carpegni z izidom 82 : 76. Z drugim zaporednim parom točk so Tržačani dohiteli Pistoio na predzadnjem mestu na lestvici, medtem ko Pesaro zdaj zaostaja že za 10 točk in je, kot kaže, glavni kandidat za izpad.

Včerajšnja tekma je bila do zadnje četrtine v glavnem izenačena. V zadnjih minutah je Allianz povedel in obdržal vodstvo do konca.

Najboljši strelec med Tržačani je bil Jones z 20 točkami, Peric jih je dosegel 14, Mitchell in Elmor pa sta jih dosegla po devet.

V vrstah domačinov je bil najboljši strelec Barford z 21 točkami, Eboua jih je dosegel 20.