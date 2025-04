Dres Kobeja Bryanta na dražbi prodali za sedem milijonov dolarjev

Dres legendarnega ameriškega košarkarja Kobeja Bryanta, ki je leta 2020 umrl v helikopterski nesreči, so na dražbi v New Yorku prodali za sedem milijonov ameriških dolarjev oziroma 6,15 milijona evrov.

Dražbena hiša Sotheby’s ni razkrila identitete kupca, ki je za rumeni dres moštva Los Angeles Lakers s številko osem, ki jo je Bryant nosil na začetku svoje bogate kariere, odštel zajeten kupček denarja.

To je tudi rekorden znesek za spominek legendarnega jezernika, ki je 26. januarja 2020 umrl v helikopterski nesreči pri kraju Calabasas. V nesreči je tedaj življenje izgubilo še pet oseb, med njimi tudi njegova 13-letna hčerka Gianna.

Na dražbi v New Yorku so prodali tudi rdeči dres moštva Chicago Bulls s številko 23, ki ga je nosil za mnoge najboljši košarkar vseh časov Michael Jordan. Njegov dres iz zgodnjih osemdesetih let minulega stoletja je dosegel vrednost okoli štiri milijone dolarjev oziroma 3,5 milijona evrov.