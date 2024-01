Druga zaporedna zmaga Doma, Bor Radenska izgubil za točko

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Bor Radenska – Basket 4 Trieste 58:59 (14:13, 30:28, 45:33)

Bor: Brancati 4 (-, 2:5, 0:1), Nisić 7 (1:2, 0:2, 2:3), Gallocchio 2 (-, 1:1, 0:2), Možina 8 (-, 4:6, 0:3), Comar 0 (-, 0:2, 0:3), Pizziga 12 (8:8, 2:9, 0:1), Sosič 6 (4:4, 1:1, -), Strle 8 (2:2, 2:3, 0:1), Venturini 4 (-, 2:3, 0:1), Finatti 7 (1:1, 3:7, 0:1). Trener: Consolari.

V občutenem mestnem derbiju deželne divizije 1 je Bor Radenska na domačem igrišču z 58:59 klonil proti ekipi Basket 4 Trieste. Dvoboj na parketu Stadiona 1. maja je bil zelo izenačen. Domačini so sredi druge četrtine povedli že za 10 točk, gostje pa so jih pred zaključkom prvega polčasa tudi ujeli. Tudi v tretji četrtini so si Pizziga (na koncu z 12 točkami najboljši Borov strelec) in soigralci priigrali nekaj točk naskoka. Še dobrih pet minut pred koncem tekme so vodili za 13 točk, nato je Basket 4 Trieste z uspešno consko obrambo in z učinkovitim metom za tri točke prišel do preobrata. Na Borovi klopi tokrat ni bilo trenerja Saše Krčalića (zamenjal ga je njegov pomočnik Alberto Consolari), ki je ravnokar postal očka.

Dom – Tricesimo 73:60 (18:22, 34:43, 57:51)

Dom: Abrami 12 (1:4, 4:10, 1:3), Miklus 0 (-, 0:1, -), M. Zavadlav 5 (-, 1:3, 1:4), G.Zavadlav 0 (0:2, 0:3, 0:1), Devetta 25 (3:11, 11:17, -), G. Devetak 6 (-, 3:4, -), D'Amelio 21 (3:5, 6:9, 2:4), Salvi 4 (2:2, 1:1, -). Trener: Graziani.

V skupini B so Domovi košarkarji vknjižili še drugo zaporedno zmago. Na domačem igrišču so s 73:60 zanesljivo premagali Tricesimo. Po drugi četrtini so Grazianijevi varovanci zaostajali že za 9 točk, v tretji četrtini, v kateri so gostom prepustili le 8 točk, pa se spet približali nasprotnikom. Z zanesljivo igro so nadaljevali tudi v zadnjih desetih minutah tekme, ohranili mirno kri ob nekaterih spornih sodniških odločitvah in se na kocu veselili zasluženega uspeha. Med posamezniki velja spet omeniti zelo dober nastop mladega Petra Devette, ki je k zmagi prispeval 25 točk.

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Santos B – Sokol Franco 60:67 (8:13, 27:22, 41:38, 52:52)

Sokol: Mandić 0, Furlan 0, E. Malalan 14, Terčon 2, Sossi 13, M. Malalan 0, Lopreiato 4, Albanese 13, Perčič 16, Gutty 5, Hrovatin 0. Trener: Kapo.

V deželni diviziji 2 je Sokol Franco v gosteh šele po podaljšku ugnal tržaški Santos B (60:67). Nabrežinci so tekmo slabo začeli v napadu, v obrambi pa so le omejili domačine. V drugi in tretji četrtini je Santos prevzel pobudo in si priigral nekaj točk naskoka. V zelo napeti končnici je nato Perčič izsilil podaljšek z metom za tri točke od table. O zmagovalcu dvoboja je tako odločalo dodatnih pet minut, v katerih so Sokolovi košarkarji prestregli nekaj žog in uspešno zaključevali protinapade ter prišli do zmage. Med posamezniki je izstopal predvsem Erik Malalan, ki je 14 točkam dodal kar 21 ujetih skokov.