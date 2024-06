Državni prvak čaka na EP

Goriški odbojkar Jan Feri je novopečeni državni prvak v Junior League, v najkakovostnejšem mladinskem prvenstvu v Italiji. Med mladinskimi ekipami under 20 vseh prvoligaških klubov in nekaterih klubov A2- in A3-lige si je Consar Ravenna, kjer je Feri preživel prvo sezono v A2-ligi, priborila zlato kolajno po zmagi v finalu s 3:1 proti Itas Trentinu in polfinalnem preobratu proti Brugheriu.

Med nosilci ekipe pri Ravenni je bil tudi Feri, ki je bil med sezono stalni član ekipe v A2-ligi in bo tam igral tudi v prihodnji sezoni. Z naslovom under 20 je na najlepši možni način zaključil nastope na mladinski ravni.

(...)

Jana Ferija smo včeraj zmotili na reprezentančnem zboru under 22 v Cavaleseju, kamor se je vrnil tik po zmagoslavju v Bologni. Tam se s še štirimi sprejemalci bori za nastop na evropskem prvenstvu. Kdaj bo izvedel, ali bo med potniki, še ni znano.