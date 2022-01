Dvojček zmag v D-ligi

Dom – Allianz 66:55 (21:19, 35:32, 48:50)

Dom: Abrami 10 (5:7, 1:5, 1:1), Lazić 8 (-, 4:7, -), Salvi 8 (-, 4:8, 0:1), Zavadlav 15 (-, 3:7, 3:6), Čavdek 0 (-, -, 0:1), Cej 4 (4:6, 0:1, -), Borsi 1 (1:2, 0:1, -), Vremec 0 (-, 0:2, -), Ballandini 8 (6:6, 1:8, 0:4), Jakin 12 (4:6, 4:7, 0:4), Menis nv. Trener: Grbac.

Dom je v 14. krogu D-lige dosegel tretjo letošnjo zmago. Po izenačeni tekmi je s 66:55 zasluženo premagal mladinsko ekipo tržaškega Allianza. Gostje so se sicer izkazali za zelo neugodnega nasprotnika, saj so po koncu tretje četrtine celo vodili. Odločilna pa je bila zadnja četrtina v kateri so domačini zelo dobro branili in nasprotnikom dopustili le 5 točk. Med posamezniki velja omeniti ključen doprinos Lucasa Jakina, ki se je Domu pridružil zadnji trenutek (sicer igra z Jadranom v C-ligi gold) in prispeval 12 točk ter kar 13 skokov. Eno boljših tekem v sezoni pa je odigral Matija Cej, ki je bil koristen tako v napadu kot v obrambi.

Kontovel - Ronchi 75:72 (23:12, 40:35, 63:52)

Kontovel: A. Daneu 2 (-, 1:5, 0:1), Doljak 0, Cicogna 18 (1:2, 4:11, 3:4), Škerl 19 (4:4, 3:6, 3:7), Pro 4 (2:2, 1:3, 0:1), Mattiassich 10 (0:2, 5:8, 0:1), S. Regent 7 (3:4, 2:2), -), Emili 3 (1:2, 1:4, -), Starc 5 (1:2, 2:6, -), Kralj 0 (0:2, -, -), Žgur 7 (-, 2:4, 1:3), Busan nv. Trener: Peric.

Čeprav je nastopil brez obeh standardnih centrov Daneua in Regenta, je Kontovel doma po pričakovanju premagal nižje postavljeni Ronchi. Zmaga varovancev trenerja Perica pa je bila vse prej kot lahka. Gostitelji so sicer takoj povedli za deset točk, že v drugi četrtini pa so se prilagodili tempu igre nasprotnikov in ohranili le pet točk prednosti. Gostje so se v drugem polčasu nevarno približali, na koncu pa so domačini vendar ohranili tesno prednost in zmagali. Od posameznikov je v domači ekipi izstopal Tadjan Škerl z 19 točkami in kar 9 skoki. Naj omenimo, da se je po daljši poškodbi spet vrnil na igrišče Aleksander Daneu, ki je za moštvo velika pridobitev. Krstni nastop s člansko ekipo je opravil mladi (letnik 2004) Benjamin Kralj.

PROMOCIJSKA LIGA

Sokol – Virtus 57:65 (14:15, 21:31, 32:52)

Sokol: Sossi 5, Grgič 2, Kojanec 17, E. Malalan 10, Perčič 3, M. Malalan 5, Albanese 8, Gutty 7, Pegan, Furlan in Zidarich nv. Trener: Kapo.

Sokol je sinoči v Nabrežini utrpel prvi poraz v letošnji sezoni. V 1. krogu povratnega dela promocijske lige so Kojanec (17 točk) in soigralci klonili proti tržaškemu Virtusu. Končni izid je bil 57:65 v korist gostujoče ekipe.