Edi Reja tudi uradno trener ND Gorica

Ločniški trener Edi Reja je novi vodja strokovnega štaba ND Gorica. Reja je rojen v Ločniku slovenskemu očetu in furlanski materi. Kot nogometaš je na položaju vezista igral za SPAL iz Ferrare, Palermo in Alessandrio. Skupno je v italijanskih ligah med letoma 1963 in 1975 odigral 270 prvenstvenih tekem in dosegel štiri gole.

Še bolj uspešno kariero pa je 77-letni Reja imel v vlogi trenerja. Vodil je številne italijanske klube. Z Brescio in Vicenzo je osvojil naslov prvaka v Serie B, s Cagliarijem in Napolijem pa naslov drugoligaškega podprvaka. V Serie A je poleg Brescie, Vicenze in Napolija vodil še Lazio in Atalanto. Ravno na klopi rimskega kluba je dosegel najboljši dosežek v A-ligi, in sicer četrto mesto v sezoni 2011/12. V tujini se je preizkusil na klopi splitskega Hajduka, nazadnje pa je bil selektor albanske izbrane vrste (od aprila 2019 do konca lanskega leta).

Z Rejo v Novo Gorico prihajata tudi pomočnika Sergio Porrini in Luigi Febbrari. Novogoriška ekipa trenutno zaseda zadnje mesto v prvi slovenski nogometni ligi. Rejo, ki je že v torek vodil prvi trening, čaka zahteven cilj: pripeljati »vrtnice« do obstanka med elito. Gorica bo v soboto igrala v Celju.