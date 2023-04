Edy Reja zapustil klop Gorice

Edy Reja ni več trener nogometašev Gorice, poroča spletni portal RTVSLO.SI. Ekipo je vodil le sedem tekem, pri čemer se slab položaj na lestvici ni izboljšal. Novi trener je Agron Šalja.

»V iskanju najboljše rešitve za dvig rezultatske krivulje navzgor sta klub in Reja sporazumno prekinila sodelovanje. Delo pri ND-ju Gorica končujeta tudi njegova pomočnika Sergio Porrini in Luigi Febbrari,» so sporočili iz kluba. Kot poroča radio Robin, je novi trener Agron Šalja, ki je v preteklosti vodil mladinske selekcije slovenske izbrane vrste in celjskega prvoligaša.

Nazadnje je Gorica izgubila v gosteh proti Kopru (1:0), še poroča RTVSLO.SI. Do konca sezone je še pet tekem, v naslednjem krogu (v nedeljo) bo Gorica gostila Olimpijo, ki si je že zagotovila naslov prvakov. V Novo Gorico je Edy Reja prišel 2. marca.