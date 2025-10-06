Ekipa Israel Premier Tech bo spremenila ime

Kolesarska ekipa Israel Premier Tech, njeni udeležbi v pelotonu močno nasprotujejo propalestinski aktivisti, je danes napovedala, da bo spremenila ime in se »oddaljila od svoje trenutne izraelske identitete«.

»Z neomajno zavezanostjo našim kolesarjem, strokovnemu in tehničnemu osebju in cenjenim partnerjem smo sprejeli odločitev, da ekipo preimenujemo in jo s tem oddaljimo od njene trenutne izraelske identitete,« so sporočili iz ekipe.

Ob tem so še napovedali, da se bo njen lastnik, izraelsko-kanadski milijarder Sylvan Adams, v naslednji sezoni umaknil in »ne bo več govoril v imenu ekipe«.

Ekipo Israel-Premier Tech so zaradi varnostnih razlogov izključili z dirke Emilija Romanja, potem ko je pred tem na dirki po Španiji prišlo do množičnih protestov, ko so propalestinski protestniki večkrat zaprli ceste.

Organizatorji tritedenske dirke v Španiji so morali večkrat ukrepati, na koncu so zadnjo etapo v Madridu celo odpovedali zaradi številnih protestnikov, ki so protestirali proti udeležbi ekipe iz Izraela, ter povsem zasedli ciljni prostor v španski prestolnici.