San Luigi v Repnu osvojil tržaški derbi

NOGOMET
ELITNA LIGA
Kras Repen – San Luigi 1:2 (0:0)
Strelci: 49. Carlevaris (SL), 86. Montestella avtogol (1:1), 92. Montestella (1:2)
Kras Repen: Bužan, De Lutti (od 69. Gustin), Tuccia (od 85. Gojanović, od 90. Soban), Male, Rajčević, Ermacora, Mlakar, Zecchini, Bandi (od 35. Gajšek), Juren (od 85. Pescatori), Pitacco. Trener: Sandrin.
San Luigi: Ercegovac, Fraci (Montestella), Villanovich, Zetto (Carmelli), Colavecchio, De Nuzzo, Tonini (Spilnelli), Cofone, Carlevaris (Perossa), Olio (Piran). Trener: Pocecco.
Rdeč karton: 90. Rajčević (dvojni opomin)
Daljši članek v jutrišnji (nedeljski) izdaji Primorskega dnevnika