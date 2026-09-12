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Nogomet

San Luigi v Repnu osvojil tržaški derbi

Gostje so v 2. krogu elitne lige premagali repenski Kras z golom v sodnikovem dodatku

Jan Grgič |
Repen |
12. sep. 2026 | 18:14
    San Luigi v Repnu osvojil tržaški derbi
    Tržaški derbi v Repnu med Krasom in San Luigijem (TEDESCHI / FOTODAMJ@N)
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NOGOMET

ELITNA LIGA

Kras Repen – San Luigi 1:2 (0:0)

Strelci: 49. Carlevaris (SL), 86. Montestella avtogol (1:1), 92. Montestella (1:2)

Kras Repen: Bužan, De Lutti (od 69. Gustin), Tuccia (od 85. Gojanović, od 90. Soban), Male, Rajčević, Ermacora, Mlakar, Zecchini, Bandi (od 35. Gajšek), Juren (od 85. Pescatori), Pitacco. Trener: Sandrin.

San Luigi: Ercegovac, Fraci (Montestella), Villanovich, Zetto (Carmelli), Colavecchio, De Nuzzo, Tonini (Spilnelli), Cofone, Carlevaris (Perossa), Olio (Piran). Trener: Pocecco.

Rdeč karton: 90. Rajčević (dvojni opomin)

Daljši članek v jutrišnji (nedeljski) izdaji Primorskega dnevnika

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