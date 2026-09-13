Zmagi Juventine in Sesljana, derbija Vesni in Zarji

NOGOMET
ELITNA LIGA
Juventina – Teor 2:1 (2:0)
Strelci: 35. Hoti, 43. Russian 11-m; 48. Vidoni (T)
Juventina: De Mattia, Loi, Loggia (Vecchiato), Kogoi, Russian, Bevilacqua, Kanapari (Mantovani), Piscopo (Petejan), Carnese (Sgambella), Lesjak, Hoti (Liut). Trener: Buonocunto.
Rdeča kartona: Loi (J) in Catania (T)
PROMOCIJSKA LIGA
Union Pasiano – Sistiana Sesljan 2:3 (0:2)
Strelci: 27. Riccio, 45. Riccio; 56. Bolgan (UP), 72. Bolgan (UP), 95. Villatora
Sistiana Sesljan: Grubizza, Zenjili (Tomasetig), Gruden, Bonivento (E. Colja), Ciliberti, Almberger, Villatora, Madotto (Interlandi), Riccio (Ciubotaru), Gotter, Triglione (Francioli). Trener: Sestan.
Nogometaši Sesljana so v drugem krogu promocijske lige zmagali v Pasianu šele po zadetku Villatore v peti minuti sodnikovega dodatka. Sesljanski »delfini« so že po prvem polčasu vodili z 0:2, a nato so jih domačini v drugem polčasu dohiteli.
POKAL 2. IN 3. AL
Vesna – Mladost 3:0 (2:0)
Strelci: 28. Sancin, 31. Franzot, 83. Venutti 11-m
Vesna: Bremec, Frangini, Taucer, Čermelj (Sosič), Venutti, Petković, Sancin, Matuchina (Marchesan), Franzot, F. Kaurin, Lizza. Trener: F. Jurincich.
Mladost: Zanier (N. Peric), Papais (Lala), Komjanc, D. Peric, S. Lakovič, Bondarenko (Svetlič), D. Dreassi, Trevisan, Vera, Cajić, Cechet (M. Dreassi). Trener: Černe.
Pro-Secco – Sovodnje 2:2
Pieris – Primorje 1924 4:0
Primorje 1924: Favento, Miniussi, Massimi, Chiatto, P. Kaurin, Merkuza, Valenti, Kralj, Bari, Pahor (Kopinšek), Paoletti, Pella.
Zarja – Primorec 4:0 (1:0)
Strelci: 22. Bresich, 52. Ferro, 61. Zuluaga, 65. Corrente
Zarja: Manfren, Razem (Rollo), Bertocchi (Babbini), Škabar, Ferro, Berisha, Racanelli, Zuluaga (Corona), Bresich (Križmančič), Corrente, Bandiera (Cannavo). Trener: I. Zobec.
Primorec: Leban, Schettino, Čubej (Stocca), Succi, Stocca Kralj, Pahor, E. De Sio (Lamacchia), C. Pischianz, Cioccotelli, Kryeziu (Vescovo), Moscolin. Trener: V. De Sio.