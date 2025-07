Ekipo v B-ligi bo treniral Lucio Battisti

Kot smo že poročali, bo Soča, ki je napredovala v B-ligo, sprejela izziv in se vanjo vpisala. Zdaj pa je tudi jasno, da bodo vodenje ekipe zaupali domačim trenerjem, nam je pojasnil predsednik Soče Igor Tomsic. Do dogovora so prišli z vsemi društvi v projektu SloVolley, je dejal.

Ekipo bo tako še naprej vodil Lucio Battisti, ki jo je tudi popeljal do napredovanja. Za Battistija vloga ne bo nova, saj je pred leti v tej ligi že treniral Slogo Tabor, Olympio in Cordenons. Njegov pomočnik bo ravno tako domači trener Luca Milocco, ki ima bogate, tudi mednarodne izkušnje kot pomočnik mladinskih ženskih reprezentanc v Rusiji. V zadnjih letih je ravno tako treniral pri domačem društvu Soča ženske ekipe, letos mladinske. Kondicijski trener bo Luka Kovic.