Elitna kot A-liga

Deželna nogometna zveza FIGC LND je danes v Palmanovi predstavila koledarje za novo sezono v deželnih amaterskih prvenstvih od elitne do 2. amaterske lige.

ELITNA LIGA, 1. krog: Brian Lignano – Spal Cordovado, Chiarbola Ponziana – Juventina, Kras Repen – Cervignano Muscoli, Pro Fagagna – Forum Julii, Pro Gorizia – San Luigi, Sistiana Sesljan – Chions, Tamai – Sanvitese, Tricesimo – Maniago Vajont, Virtus Corno – Codroipo, Zaule – Fiume Bannia.

Derbiji: Juventina – Kras Repen 25. septembra in 5. februarja; Kras Repen – Sistiana Sesljan 1. novembra in 15. marca; Sistiana Sesljan – Juventina 16. novembra in 29. marca.

Datumi: začetek prvenstva 4. septembra, konec prvega dela 17. decembra, začetek drugega dela 15. januarja, konec drugega dela 7. maja, medtedenski krogi: 19. oktobra, 1. novembra, 16. novembra; 1. marca, 15. marca in 29. marca; 16. krog povratnega dela bo na velikonočno soboto, 8. aprila. 23. aprila bo prosta nedelja.

PROMOCIJSKA LIGA, 1. krog: UFM – Risanese, Sangiorgina – Mariano, Romand Medea – Sant’Andrea San Vito, Sevegliano Fauglis – Cormonese, Primorec – Lavarian Mortean, Ol3 – Maranese, Aquileia – Ronchi, Santamaria – Azzurra Premariacco.

Datumi: začetek prvenstva 11. septembra, konec prvega dela 17. decembra, začetek drugega dela 22. januarja, konec prvenstva 7. maja, 8. aprila bo 12. krog povratnega dela na velikonočno soboto, 23. aprila bo prosta nedelja.

1. AMATERSKA LIGA, 1. krog: Mladost – Costalunga, Roianese – Fiumicello, Isonzo – Zarja, Isontina – Ruda, Sovodnje – Bisiaca, ISM Gradisca – Trieste Victory Academy, Domio – Romana, San Giovanni – Azzurra.

Derbiji: Sovodnje – Zarja 25. septembra in 5. februarja, Mladost – Sovodnje 16. oktobra in 26. februarja, Mladost – Zarja 11. decembra in 30. aprila.

Datumi: začetek prvenstva 11. septembra, konec prvega dela 17. decembra, začetek drugega dela 22. januarja, konec prvenstva 7. maja, 1. AL bo za veliko noč prosta.

2. AMATERSKA LIGA, 1. krog: Montebello Don Bosco – CGS, Aris San Polo – Muglia, Breg – Vesna, Campanelle – Poggio, Muggia 2020 – Turriaco, Pieris – Primorje, Opicina – Audax Sanrocchese

Derbiji: Breg – Vesna 25. septembra in 5. februarja, Vesna – Primorje 30. oktobra in 12. marca, Primorje – Breg 4. decembra in 23. aprila

Datumi: začetek prvenstva 25. septembra, konec prvega dela 17. decembra, začetek drugega dela 5. februarja, konec prvenstva 7. maja, 2. AL bo za veliko noč prosta.

