Ema Klinec in Nika Prevc na stopničkah

Slovenski smučarski skakalki Ema Klinec in Nika Prevc sta se na tekmi za svetovni pokal v avstrijskem Hinzenbachu uvrstili na oder za zmagovalke. Klinec (250,5) je končala na drugem, Prevc (248,2) pa na tretjem mestu. S 3,9 točke naskoka je zmagala domačinka in vodilna v skupnem seštevku Eva Pinkelnig. Klinec je zadržala drugo mesto s prve serije ter prišla do svojih šestih stopničk v sezoni. Štiriindvajsetletna slovenska skakalka je bila dvakrat druga v Sapporu in Hinterzartnu ter enkrat v Willingenu. Prevc je v drugi seriji uspel skok dolg 88 metrov, s čimer je s sedmega mesta prvič v karieri skočila na oder za zmagovalke v svetovnem pokalu.