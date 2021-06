Euro 2020: Znani vsi pari osmine finala

Znani so vsi pari osmine finala evropskega nogometnega prvenstva Euro 2020.

To so:

Wales - Danska, Italija - Avstrija, Nizozemska - Češka, Belgija - Portugalska, Hrvaška - Španija, Francija - Švica, Anglija - Nemčija, Švedska- Ukrajina

Danes so odigrali še preostale tekme skupine E in F. V skupini E si je španska nogometna reprezentanca po zmagi v Sevilli nad Slovaško s 5:0 (2:0) zagotovila nastop v osmini finala. Nogometna reprezentanca Švedske, ki je bila že gotova napredovanja, pa je v St. Peterburgu premagala Poljsko s 3:2 (1:0). Švedi so končali prvi, drugi so bili Španci, Slovaki in Poljaki pa zapuščajo prvenstvo.

V skupini F, na papirju najzahtevnejši skupini evropskega prvenstva , pa sta se v včerni tekmi Portugalska in Francija razšli z 2:2, enak je bil končni izid tudi druge večerne tekme med Nemčijo in Madžarsko, ki je dvakrat vodila. Goretzka je za Nemčijo zadel v 84. minuti in tako rešil soigralce pred izpadom.

V osmino finala sta iz te skupine napredovali Francija in Nemčija, pa tudi tretjeuvrščeni Portugalci z Ronaldom, ki je na lestvici najboljših strelcev ujel Iranca Alija Daeija, oba sta na dosedanjih reprezentančnih tekmah dosegla po 109 golov, hkrati pa je postal najboljši strelec na svetovnih in evropskih prvenstvih. Šestintridesetletni Portugalec je na obeh tekmovanjih doslej zabil 21 golov, na drugem mestu je že upokojeni Nemec Miroslav Klose z 19 zadetki.

Madžari pa se poslavljajo s prvenstva.

Španija - Slovaška 5:0 (1:0)

Strelci: Dubravka v 30. minuti (avtogol), Laporte v 45., Sarabia v 56., Torres v 67., Kucka v 71. minuti (avtogol)

Švedska - Poljska 3:2 (1:0)

Strelci: 1:0 Forsberg v 2. minuti, 2:0 Forsberg v 59., 2:1 Lewandowski v 61., 2:2 Lewandowski v 84., 3:2 Claesson v 90.

Portugalska - Francija 2:2 (1:1)

Strelca: 1:0 Ronaldo v 30. minuti po 11-metrovki, 1:1 Benzema v 45. po 11-metrovki, 1:2 Benzema v 47., 2:2 Ronaldo v 60. po 11-metrovki

Nemčija - Madržarska 2:2 (0:1)

Strelci: 0:1 Ad. Szalai v 11. minuti, 1:1 Havertz v 66., 1:2 Schäfer v 68., 2:2 Goretzka v 84. minuti

Spored osmine finala:

sobota, 26. junij 2021: 18.00 Amsterdam: Wales - Danska; 21.00 London: Italija - Avstrija; nedelja, 27. junij 2021: 18.00 Budimpešta: Nizozemska - Češka; 21.00 Sevilla: Belgija - Portugalska; ponedeljek, 28. junij 2021: 18.00 Koebenhavn: Hrvaška - Španija; 21.00 Bukarešta: Francija - Švica; torek, 29. junij 2021: 18.00 London: Anglija - Nemčija; 21.00 Glasgow: Švedska - Ukrajina